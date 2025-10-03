GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! Ekim ayı (TEFE-ÜFE) enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Eylül ayına ait enflasyon verileri, hem finansal piyasalar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak TÜFE rakamları öncesinde ekonomistler, kendi beklentilerini gündeme getirdi. Açıklanacak oran, fiyat hareketleri ve ekonomik öngörüler üzerinde önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Peki, Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve beklentiler hangi yönde şekilleniyor?