GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! Ekim ayı (TEFE-ÜFE) enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Eylül ayına ait enflasyon verileri, hem finansal piyasalar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak TÜFE rakamları öncesinde ekonomistler, kendi beklentilerini gündeme getirdi. Açıklanacak oran, fiyat hareketleri ve ekonomik öngörüler üzerinde önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Peki, Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve beklentiler hangi yönde şekilleniyor?
EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Eylül ayına ait TÜFE ve ÜFE verileri, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu açıklama ile hem aylık hem de yıllık enflasyon oranları kesinleşmiş olacak. Açıklanacak veriler, Ekim ayı kira artış oranı başta olmak üzere pek çok ekonomik hesaplamada da belirleyici rol oynayacak.
HANGİ KALEMLER YENİDEN HESAPLANACAK?
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zammı hesaplamaları da güncellenecek. Bu süreçte enflasyon farkı belirlenirken aylık TÜFE verileri temel alınacak.
Konut kiralarında ise 12 aylık ortalama TÜFE, yasal artış oranının hesaplanmasında esas alındığı için, Eylül enflasyonu Ekim ayı kira zamlarını doğrudan etkileyecek.
Bunun yanı sıra açıklanacak veriler, para politikası kararlarına yön verirken; döviz kuru, faiz ve borsa gibi finansal göstergeler üzerinde de doğrudan etkili oluyor.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin eylülde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,47 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,47) bir önceki ay yüzde 32,95 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.