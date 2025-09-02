Haberler Yaşam Haberleri Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz çekim yerleri
Giriş Tarihi: 2.9.2025 14:42

ATV ekranlarında yeni sezonunun açılışını yapacak Gözleri Karadeniz dizisi çekim yerleri ile dikkat çekiyor. Karadeniz'in görsel atmosferini izleyici ile buluşturan iddialı yapımda Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolleri paylaşıyor. Her hafta salı günleri ekranlara gelmeyi planlayan dizinin ilk bölümü bu akşam! Peki; Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede?

Gözleri Karadeniz çekim yerleri ile Karadeniz ve İstanbul'u birleştiriyor. Hırçın coğrafyanın yanı sıra Megakent'in de görelini kullanacak yapım için heyecan dorukta. Dikkatleri üzerine çeken hikaye çekim mekanları ile destekleniyor. Peki; Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?

GÖZLERİ KARADENİZ BU AKŞAM!

ATV ekranlarının yeni dizisi Gözleri Karadeniz 2 Eylül Salı akşamı ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrollerinde yer aldığı yapım imkansız aşkı merkeze alırken aile sırları ve geçmişle yüzleşme gibi temaları işleyecek.

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gözleri Karadeniz dizisi Rize Çamlıhemşin ve İstanbul'da çekiliyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler bulunuyor.

