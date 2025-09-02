Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor, hangi ilde/ilçede? ATV’nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz çekim yerleri

Gözleri Karadeniz çekim yerleri ile Karadeniz ve İstanbul'u birleştiriyor. Hırçın coğrafyanın yanı sıra Megakent'in de görelini kullanacak yapım için heyecan dorukta. Dikkatleri üzerine çeken hikaye çekim mekanları ile destekleniyor. Peki; Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor?
ATV ekranlarının yeni dizisi Gözleri Karadeniz 2 Eylül Salı akşamı ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrollerinde yer aldığı yapım imkansız aşkı merkeze alırken aile sırları ve geçmişle yüzleşme gibi temaları işleyecek.