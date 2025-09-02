Gözleri Karadeniz oyuncuları ve konusu: ATV yeni dizisi Gözleri Karadeniz konusu nedir, oyuncuları ve karakterleri kimler?

Gözleri Karadeniz, ATV'nin 2025 yeni sezon açılış dizisi olarak izleyiciye merhaba demeye hazırlanıyor. Dizinin merkezinde, geçmişin saklı kötülüklerine ve aile sırlarına karşı gelen genç varis Azil ile hukukçu Güneş'in aşkı yer alıyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak üstlenirken, yapımcılığı Saner Ayar imzalı. İşte, Gözleri Karadeniz oyuncuları, konusu ve karakterlerine dair merak edilenler:
ATV ekranlarının yeni dizisi Gözleri Karadeniz 1. bölümü ile bu akşam 20.00'de yayında. Her hafta salı günleri ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin başrollerinde Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı yer alıyor.
İşte, diziye dair tüm merak edilenler:
"Gözleri Karadeniz" dizisi, Karadeniz'in sert ve büyüleyici doğasıyla İstanbul'un karanlık sokaklarını harmanlayan duygusal bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Azil karakteri, güçlü Maçari ailesinin kayıp varisi olduğunu öğrenerek hem ailesiyle hem kendisiyle yüzleşmeye zorlanır; bu süreç onu imkânsız bir aşka sürükler.
İmkansız aşkı merkeze alan Gözleri Karadeniz dizisi Karadeniz'in hırçın doğasında büyüyen Azil adlı asi bir gencin, zamanla ailesine ait büyük bir gerçeği keşfetmesiyle şekilleniyor.
ATV ekranlarının yeni dizisinin çekimleri Rize Çamlıhemşin'de ve İstanbul'da gerçekleşiyor.
Halit Özgür Sarı (Azil Yılmaz) – Anne bildiği Sabriye ve aslında öz babaannesi olduğunu bilmediği Asiye Ana'nın yanında, Rize'de büyümüş Azil. Aslında annesi babasız olan ama öyle büyümemiş bir çocuk olarak denizde büyümüş, denizin çocuğu olmuş.
Özge Yağız (Güneş Aydınay) – Bir aşk çocuğuymuş Güneş. Kardeşi Yunus'un da içinde olduğu bir araba kazasıyla hem anne hem de babasını kaybetmiş. Teyzeleri Nermin kazadan sonra onları yanına almış. O evin kızı gibi büyümüş Güneş. Okumuş avukat olmuş, Yunus'un annesi olmuş, Mehmet'in sevdiği kadın olmuş, Nermin'in gelini… Ama bir tek kendisi olamamış.
Mehmet Özgür (Osman Maçari)
Mustafa Açılan (Mehmet Maçari)
Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari)
Erol Babaoğlu (Sado)
Ebru Aykaç (Havva)
Eren Ören (Dursun)
Osman Albayrak (Kınalı)
Onur Özaydın (Haki)
Gizem Arıkan (Ayla)
Berk Ali Çatal (Sancar)
Türkü Su Demirel (Fatoş)
Ayten Uncuoğlu (Asiye)
Özgür Çınar Deveci (Yunus)