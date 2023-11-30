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Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:34

Gözlerle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Gözle İlgili Sözler

Duyguların yansıtıldığı en güzel ayna gözlerdir. Mutluluk, mutsuzluk, aşk ve sevinç gibi pek çok duyguyu yansıtabilen organdır. Bu nedenle geçmişten günümüze gözlerle ilgili çeşitli sözler yazılmıştır. Gözlerle ilgili sözler, yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden göz ilgili sözler özellikle sosyal medyada dikkat çeker.

Gözlerle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Gözle İlgili Sözler

Sosyal medya üzerinde sıklıkla gözler hakkında sözlere rastlanır. Göz göze gelmek, göz göze bakmak, gözlerin duyguları yansıtması gibi çeşitli durumlar, gözlerin ne derece önemli olduğunu ifade eder. Üstelik gözlerin sevda ile de bağlantısı vardır. Bu nedendir ki gözlerle ilgili sözler, yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden gözle ilgili sözler defalarca kez kaleme alınmıştır.

Gözlerle İlgili Sözler

Gözler kalbin aynasıdır sözünü hemen hemen herkes duymuştur. Bu ve bu gibi pek çok söz bulunur. Gözler hakkında yazılmış en güzel sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Gözlerine baktığımda görmüştüm gerçeği, aslında beni hiç sevmediğini.

  • Anlaşmak, en çok da gözlerle konuşmak, oldukça mühim.

  • Gözleriyle konuşmayan insan ağzıyla konuşsa ne yazar?

  • Gözlerini hiç çekmesin isterdim üzerimden, çekmezdi, yaşardım, soluklanır, nefes alırdım.

  • Durmaksızın gözlerini düşlerdim. Mavi, bir deniz gibi, uçsuz ve bucaksız bir sonsuzluk gibi…

Yazarlardan ve Şairlerden Gözle İlgili Sözler

Aşkın gözlerle bir ilgisi vardır. Bundandır ki şairler ve yazarlar sık sık gözler hakkında metin yazmıştır. Geçmişten günümüze yazar ve şairlerden gözlerle ilgili sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • İnsandaki gözler güzel olursa, güzel bakmayı ve güzel düşünmeyi başarabilir. Onun gözleri böyle bir şey. Nereye dokunsa değiştirir, yıkımların üzerine saraylar da dikebilir, somurtkan yüzü güler hale getirir, ruhundaki sıkıntıları bir an huzurlu ve mutlu geleceğe bağlar... – Sinan Yağmur

  • Zihin körelince gözler de kör olurdu. – Eddi Anter

  • Gözlerin gözlerime değince felâketim olurdu ağlardım. – Attila İlhan

  • Gözlerimizi içimizi gören birer aynaya dönüştürdük, sonuçta gözlerimiz ağzımızla inkâr etmeye çalıştığımız şeyleri çoğu zaman hiç çekincesiz gözler önüne serer hâle geldi. -José Saramago

  • Gözler konuşmaya başladığı zaman her şey susar. – Yusuf Atılgan

  • En anlamlı bakış, bir çift ıslak gözde saklıdır. Çok şey anlatır, çünkü dil bağlanır yürek konuşur. - Milan Kundera

Ünlü Düşünürlerden Gözle İlgili Sözler

Ünlü düşünürlerin gözler hakkındaki sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Marifet nedir bilir misin? Taşlara bakan gözlerin, çiçekleri görmesidir. - Hz. Mevlana

  • Gözler, duyguların sessiz çığlıklarıdır. - Khalil Gibran

  • Gözler insanın ruhunun penceresidir. - Leonardo da Vinci

  • Gözler, hislerin en samimi ifadesidir. - Victor Hugo

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Gözlerle İlgili Sözler - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Gözle İlgili Sözler
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