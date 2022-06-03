Gözlük Reçetesi Kaç Gün Geçerli? Gözlük Reçete Süresi Kaç Gündür Ve Ne Kadar Sürede Alınır?

Gözlük reçetesi kaç gün geçerli ise o gün sayısının sınırından çıkmamalısınız. Aksi takdirde tarihi geçen bir reçete ile optik gözlük satın alamaz ve tekrar bir göz doktoru tarafından muayene edilmek zorunda kalırsınız. Oldukça dikkat etmeniz gereken bir konu olan gözlük reçetesi süresi kaç gündür ve ne kadar sürede alınır? Gözlük reçetesi kaç gün geçerli? Gibi konu başlıklarını ele aldığımız haberimizi incelemeye devam edin.

Gözlük Reçetesi Kaç Gün Geçerli?

Gözlük reçetelerinin genel süresi dört iş günüdür. Bu sürenin içerisinde ise tüm gözlükler kapsamda değildir. Eğer göz doktorunuz size örneğin miyop teşhisi koyduysa miyop miktarınıza uygun cam için bir gözlük reçetesi yazar. Bu gözlük reçeteniz içerisine sigortanın karşılayacağı miktar bellidir. Ayrıca, ekstra olarak alacağınız gözlük çerçevesi reçeteye dahil edilirken gözlük aksesuarları gibi şeyler dahil değildir.

Gözlük çerçevesi yeniletmenizi de reçete yenileme kapsamında üç yıl boyunca yeniletebilirsiniz. Gözlük reçetesinin yanı sıra göz doktorları kullanılabilirlik durumunuza göre lens reçetesi de yazabilir. Lens reçeteleri ise gözlüklere göre farklılık gösterir. Süresi gözlüğe göre daha uzun olan lens reçetesi toplamda bir yıl boyunca geçerliliğini kaybetmez. Ancak, gözlük reçetesi dört iş günü geçerli olduğu için gözlük satın alacaksanız dört gün içerisinde almanız gerekmektedir.

Gözlük Reçete Süresi Geçerse Ne Olur?

Gözlük reçetesi yazıldığı gün itibarıyla dört iş günü içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisine hafta sonları, bayram, resmi tatiller dahil edilmez. Reçeteyi almanızın ardından bayram ya da tatil günü denk geliyorsa o günleri dahil etmeden dört günü saymalısınız. Totalde dört iş gününü geçen reçeteler maalesef geçerliliğini kaybeder. Süresi geçen reçeteler ile sigorta hakkından yararlanmanız mümkün değildir. Tekrar reçete alabilmek için yine bir göz doktoruna muayene olup ikinci reçetenizi almanız gerekmektedir.

Ayrıca, gözlük reçetenizi almanızın üzerinden gözlük numaranızın değiştiğini hissediyorsanız üç yıllık süre boyunca reçetenizi yeniletme hakkınız bulunmaktadır. Üç yıl süre içerisinde numaranızın kontrolünü yaptırarak yenilenmiş reçeteye sahip olabilirsiniz. Üç yılın ardından ise yeni bir reçete yazılması gerekiyor. Göz sağlığı en dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Bu nedenle düzenli kontrollerin yaptırılması ve doktorların aktardığı sağlık prosedürlerinin aksatılmadan yapılması gerekir.