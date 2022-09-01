Haberler Yaşam Haberleri Göztepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Göztepe İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Marmara Üniversitesi’ne Yakın Mı?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 11:58 Son Güncelleme: 1.9.2022 11:58

Göztepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Göztepe İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Marmara Üniversitesi’ne Yakın Mı?

Göztepe Marmaray Durağı, Marmaray durakları arasında bulunan popüler duraklardan biridir. Bu sebeple Göztepe Marmaray Durağı nerede sorusu sıkça araştırmalara konu olmaktadır. Bu yazımızda sizler için, Göztepe Marmaray Durağı Marmara Üniversitesi’ne yakın mı, yol tarifi ile Marmaray Göztepe İstasyonu’na nasıl gidilir sorularını yanıtladık. İşte detaylar...

Göztepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Göztepe İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Marmara Üniversitesi’ne Yakın Mı?

Göztepe Marmaray Durağı nerede, Marmara Üniversitesi'ne yakın mı diye merak edenler hat haritasını inceliyor. Toplam 43 durağı olan Marmaray'da ulaşım son derece kolaydır. Bu duraklardan birisi olan Göztepe Marmaray durağı, en sık tercih edilen istasyonlardan birisidir. Marmaray ile yolculuk yapmak isteyen ve Göztepe durağını kullananlar için, Göztepe Marmaray durağı nerede sorusu önem taşımaktadır.

Göztepe Marmaray Durağı Nerede?

İstanbul'da yaşayan ve ulaşım noktasında sıkıntı yaşayanlar için Marmaray en çok tercih edilen duraklardan birisidir. Feneryolu ile Erenköy arasında yer alan Göztepe durağı, en sık kullanılan duraklar arasındadır. Halkalı veya Gebze istikametine gidecek kişi, bu duraktan geçen Marmaray'a binerek, kolaylıkla ulaşım sağlayabilir. Bu durağa en yakın duraklar ise Erenköy ve Göztepe'dir. Duraklar arası mesafenin son derece kısa olduğu Marmaray'da ulaşım son derece kolay olacaktır.

Göztepe Marmaray Durağı Yol Tarifi

İstanbul'da en sık tercih edilen ulaşım araçlarından birisi olan Marmaray'da toplam 43 durak bulunur. Anadolu ve Asya yakasını birleştiren bu araç ile ulaşım son derece kolaydır. Göztepe Marmaray durağı, tercih edilen duraklardan birisidir. Bu durağı bilmeyen pek çok kişi Göztepe Marmaray durağı nerede sorusunu sormuştur. Üsküdar bölgesinde bulunan Göztepe durağı, Erenköy ve Fenere Yolu arasında bulunur.

Göztepe Marmaray Durağı'na Nasıl Gidilir?

Marmaray ile yolculuk yapmak isteyenlerin tercih edebileceği duraklardan birisi de Göztepe'dir. Halkalı-Gebze istikametinde yer alan bu durakta her iki bölgeye ilk durak saat 06:02 ve 06:10'dadır. Göztepe İstasyonu'na ulaşmak için ise bu duraktan geçen Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi otobüslerini tercih edebilirsiniz. Göztepe Marmaray durağından M12- Göztepe- Ümraniye metrosu hattına aktarma yapabilmek mümkün.

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Göztepe Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Göztepe İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Marmara Üniversitesi’ne Yakın Mı?
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