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Giriş Tarihi: 20.8.2022 00:31 Son Güncelleme: 20.8.2022 00:33

Göztepe Metro Durağı Nerede? Göztepe Metro Durağına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?

İstanbul, ulaşım konusunda en rahat illerden biri olarak biliniyor. İki kıtayı birbirine bağlayan şehirde bir yerden bir yere gitmek için çeşitli araçlar kullanılıyor. İstanbul’da birçok metro hattı bulunuyor. Yerin altından hızla gideceğiniz yere varmanızı sağlayan metrolardan hangisini kullanacağınızı öğrenmek bir harita uzaklıkta. Göztepe metrosu da merak edilenlerden biri. Göztepe metro durağı nerede, Göztepe metro durağına nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik. Eğer Göztepe metro için hangi otobüsler geçiyor diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Göztepe Metro Durağı Nerede? Göztepe Metro Durağına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?

Göztepe metro istasyonu, M4 hatları içerisinde yer alıyor. 17 Ağustos 2012 tarihinden beri hizmet veren metro, her gün milyonlarca vatandaşı ağırlıyor. Göztepe metrosunu kullanacak olanlar Göztepe metro durağı nerede diye merak ediyor. Göztepe metro durağına nasıl gidilir ve hangi otobüsler geçiyor sorularının yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Göztepe Metrosu Nerede?

M4 metro hattı içerisinde yer alan Göztepe metrosu, Göztepe- Ümraniye metrosu olarak da biliniyor. Göztepe metro durağı, Üsküdar'ın Ünalan Mahallesi içerisinde Göztepe Kavşağı altında yer alıyor.

Göztepe metro durağı nerede diye merak edenler için açık adres ise şu şekilde:

Ünalan, Göztepe Kavşağı, 34700 Üsküdar/ İstanbul

Göztepe Metro Durakları Nelerdir?

M4 Göztepe- Ümraniye metro hattının durakları şu şekilde sıralanıyor:

60. Yıl Parkı, Göztepe, Sahrayıcedit, Yeni Sahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarşı, SBÜ Hastanesi, Kazım Karabekir

Göztepe Metrodan Geçen Otobüsler Neler?

Üsküdar Ünalan'da Göztepe metrosu en sık tercih edilen ulaşım aracı oluyor. Peki, Göztepe metrosuna hangi otobüsler gidiyor? Göztepe metrosuna gitmek için aşağıdaki otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz:

  • 3A
  • 14BK
  • 15BK
  • 15TK
  • 20E
  • 20Ü
  • 8E
  • 9K
  • 10E
  • 10G
  • 14B
  • 14ES
  • 14Y
  • 15CA
  • 15SK
  • 15ÇK
  • 20D
  • 20K
  • 129T

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Göztepe Metro Durağı Nerede? Göztepe Metro Durağına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?
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