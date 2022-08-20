Göztepe Metro Durağı Nerede? Göztepe Metro Durağına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?

Göztepe metro istasyonu, M4 hatları içerisinde yer alıyor. 17 Ağustos 2012 tarihinden beri hizmet veren metro, her gün milyonlarca vatandaşı ağırlıyor. Göztepe metrosunu kullanacak olanlar Göztepe metro durağı nerede diye merak ediyor. Göztepe metro durağına nasıl gidilir ve hangi otobüsler geçiyor sorularının yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Göztepe Metrosu Nerede?

M4 metro hattı içerisinde yer alan Göztepe metrosu, Göztepe- Ümraniye metrosu olarak da biliniyor. Göztepe metro durağı, Üsküdar'ın Ünalan Mahallesi içerisinde Göztepe Kavşağı altında yer alıyor.

Göztepe metro durağı nerede diye merak edenler için açık adres ise şu şekilde:

Ünalan, Göztepe Kavşağı, 34700 Üsküdar/ İstanbul

Göztepe Metro Durakları Nelerdir?

M4 Göztepe- Ümraniye metro hattının durakları şu şekilde sıralanıyor:

60. Yıl Parkı, Göztepe, Sahrayıcedit, Yeni Sahra, Ataşehir, Finans Merkezi, Site, Atakent, Çarşı, SBÜ Hastanesi, Kazım Karabekir

Göztepe Metrodan Geçen Otobüsler Neler?

Üsküdar Ünalan'da Göztepe metrosu en sık tercih edilen ulaşım aracı oluyor. Peki, Göztepe metrosuna hangi otobüsler gidiyor? Göztepe metrosuna gitmek için aşağıdaki otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz: