İzmir’de Göztepeli taraftarlar arasındaki kavga cinayetle bitti: 1 ölü, 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 20.9.2025 10:51 Son Güncelleme: 20.9.2025 11:07

İzmir’de Göztepe taraftarları arasında çıkan kavga cinayetle bitti. İki grup arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.40 sıralarında Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Emincan Övüç, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

