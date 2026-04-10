"Gözü dönmüş siyonistler insanlığa savaş açtı "

Filistine Destek Platformu Diyarbakır İl Koordinatörü Ramazan Tekdemir, gözü dönmüş siyonistlerin sapkın hayalleri uğruna insanlığa savaş açtığına vurgu yaparak,"Bu zalimler durdurulamazsa dünya eşi benzeri görülmemiş bir kaosa sürüklenecek." diye konuştu.

İsrail ve ABD'nin islam coğrafyasını kaosa sürükleyen kanlı saldırıları Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen kitlesel basın açıklamasıyla protesto edildi. Ortak açıklamayı okuyan Filistin'e Destek Platformu Diyarbakır İl Koordinatörü Ramazan Tekdemir,hiç bir hukuk ve ahlak tanımayan siyonistlerin sapkın inançları uğruna her yeri kana buladığını, bu durumun dayanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi.

"İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLENİYOR"

Tekdemir şu ifadelere yer verdi; "Gözü dönmüş, azgın bir grup Siyonist tarafından planlanmış ve ne yazık ki uygulamaya konulmuş, akıl almaz bir dönemi yaşamaktayız. Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçmekteyiz. İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Biz eser değiliz! Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacakta değiliz! Siyonist rejim şunu bilsin ki; zalimlerin topuna, canımızla başımızla, elimizle aşımızla, varımızla yoğumuzla direneceğiz., Siyonist İsrail rejimi tarafından, Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır.

165 İranlı öğrencinin, Siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da, bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir.

'İŞGAL ETTİKLERİ TOPRAKLARIN SAHİPLERİNİ YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Açıkça ifade etmek gerekir ki; İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir… İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki, Hitler ile aynı akibeti yaşayacaktır. Yine; Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması İslam'ın ve Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırıdır. Ortaya konulan bu cürümlere karşı mücadelemiz kıyamete kadar devam edecektir. Filistin mücadelemizde önden gidenlere selam olsun. Şeyh Ahmet Yasin'e, Haniye'ye, Ebu Daif'e, son şanlı şehit Yahya Sinvar'a selam olsun.

Bir Yahya'nın şehit oluşu binlerce genci hay kılacak diri kılacaktır. Her doğan Yahya sancağı daha ileri taşıyacaktır. Gözü dönmüş Netanyahu'un yargılanacağı ve hak ettiği cezayı çekeceği günlerin yakınlığı bizzat kendisi tarafından da bilinmektedir. Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Gün gelecek akan her göz yaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır. Ve zalimler için cehennem daima yaşayacaktır. Filistin'e Destek Platformu olarak; meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta her yönden ve her husus da zalim Siyonist rejim ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez yola iki yüzü aşkın gemiyle çıkacak Sumud Filo'suna tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz. "Basın açıklamasından sonra ittihaddul ulema üyesi Hafız müderris Ömer Akgül'ün öncülüğünde Filistin,Lübnan ve İran'da şehit edilenler için toplu dua yapıldı.