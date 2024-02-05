Gözümüzde uçuşan cisimler görmemizin sebebi buymuş! O durumun habercisi…

Görüşünüzde yüzen cisimler olarak da bilinen siyah noktaları görmek çok yaygındır. Genellikle endişelenilmeyecek bir durumdur ve sizi rahatsız etmeyecek kadar hızlı bir şekilde görüşünüzün dışına çıkma eğilimindedirler.

Ancak, özellikle yanıp sönen ışıklarla birlikte yeni yüzen cisimlerde bir artış fark ederseniz, bu daha ciddi bir durumun göstergesi olabilir; bu durumda hemen doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekmektedir.