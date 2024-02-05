Gözümüzde uçuşan cisimler görmemizin sebebi buymuş! O durumun habercisi…

Etrafınıza baktığınızda gözlerinizin üzerinde dolaşıyormuş gibi his veren bu küçük çizgiler önemli bir durumun işareti mi?
Aslında bu durum çok yaygındır ve genelde ciddi bir şeyin işareti değildirler.
Ancak bu herkes için geçerli değildir ve bir şeylerin önemli ölçüde yanlış olduğunun göstergesi olabilirler.
GÖZÜNÜZDE UÇUŞAN CİSİMLERE VE PARLAMALARA NE SEBEP OLUR?
Ulusal Göz Enstitüsü'ne göre uçuşan cisimler oldukça normaldir; ancak bunun nedeni oldukça gariptir. Yaşlandıkça gözlerimizdeki jel benzeri sıvı şeritleri (vitreus adı verilir) birbirine yapışır ve retinanın üzerine gölgeler düşürür.
Bazen, kalıcı görme kaybını önlemek için acil tedavi gerektiren retina yırtılması da uçuşmalara neden olabilir.
GÖZÜNÜZDE UÇUŞMA VE PARLAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?
Görüşünüzde uçuşan cisimler küçük koyu noktalar gibi görünebilir; dalgalı çizgiler; halkalar; veya örümcek ağlarına benzer görüntüde olabilirler.
Uzmanlar bunların 'genellikle zararsız olduğunu ve ciddi bir şeyin işareti olmadığını' söylüyor. Özellikle uzun zamandır bu durumu yaşayan kişilerde eğer görüntüler artmıyorsa ve görüşü etkilemiyorsa korkulacak bir durum yoktur.
PEKİ NE ZAMAN GÖZ DOKTORUNA GÖRÜNMELİSİNİZ?
Uzmanlar göz doktoruna gidilmesi gereken yedi durum olduğunu söylüyor.
Bu işaretler, gözlerinizle ilgili ciddi problemleriniz olduğu anlamına gelebilir ve eğer sorunu hızlı bir şekilde çözemezseniz, görüşünüzü kalıcı olarak etkileyebilir.
Görüşünüzde yüzen cisimler olarak da bilinen siyah noktaları görmek çok yaygındır. Genellikle endişelenilmeyecek bir durumdur ve sizi rahatsız etmeyecek kadar hızlı bir şekilde görüşünüzün dışına çıkma eğilimindedirler.
Ancak, özellikle yanıp sönen ışıklarla birlikte yeni yüzen cisimlerde bir artış fark ederseniz, bu daha ciddi bir durumun göstergesi olabilir; bu durumda hemen doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekmektedir.