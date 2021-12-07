Gözünün önünde çelik kasaya koydular! Duvar delip lüks saati çaldılar

İş adamı Oğuzhan U., bir süre önce Audemars Puguet saatini 59 bin dolara internette satışa çıkardı. Oğuzhan U'yu arayan bir kişi, saati çok beğendiğini, pazarlık için Kağıthane Çağlayan'daki ofislerine beklediğini söyledi. Oğuzhan U., 1 Aralık günü saati de yanına alarak söylenen adrese gitti. Ofiste buluştuğu kişinin yanında kadınların da arasında bulunduğu kişiler de vardı ve hemen pazarlık başladı. Pazarlık sürerken ofisteki kadınlar dikkat dağıtmak için sürekli telefonla görüşüyorlardı. Pazarlığa oturan kişi, çay ikram ettiği Oğuzhan U'dan saati vermesini inceleyeceğini söyledi.
GÖZLERİNİN ÖNÜNDE KASAYA KOYDULAR
Bir yandan pazarlık sürerken bir yandan da saate bakmaya devam ediyordu. Saate baktığı sırada çelik kasayı açarak saati içine koydu. Oğuzhan U. da saatin çelik kasaya konulduğunu görerek endişeye kapılmadı ve pazarlığa devam etti. Bu sırada ofiste bulunan diğer kişiler bir bir ofisten ayrıldı.
"İŞİM VAR DEYİP OFİSTEN ÇIKTI"
Son olarak görüştüğü kişi de 'Ufak bir işim var hemen dönüyorum' diyerek ofisten çıktı. Oğuzhan U. ofiste tek başına kaldı. Bir süre bekledi gelen giden olmayınca endişelenmeye başladı. Görüştüğü kişiyi cep telefonundan aradı ancak telefon kapalıydı. Hemen oturduğu yerden kalkarak çelik kasaya baktığında büyük bir şok yaşadı. Saat yoktu. Çelik kasanın arkası ve konulduğu duvar delikti. Elini içeri soktu duvarın öbür tarafından çıktı. Dolandırıldığını anlayan Oğuzhan U., hemen polisi arayarak yardım istedi.
5 KİŞİ YAKALANDI
Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan Murat Ç.,(23) Aret B.,(47) Cansu Ş.Ç., (27)Gökhan B.(28) ve Engin K.(36) düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, Oğuzhan U'nun saati de ele geçirildi.