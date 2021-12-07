Gözünün önünde çelik kasaya koydular! Duvar delip lüks saati çaldılar

İş adamı Oğuzhan U., bir süre önce Audemars Puguet saatini 59 bin dolara internette satışa çıkardı. Oğuzhan U'yu arayan bir kişi, saati çok beğendiğini, pazarlık için Kağıthane Çağlayan'daki ofislerine beklediğini söyledi. Oğuzhan U., 1 Aralık günü saati de yanına alarak söylenen adrese gitti. Ofiste buluştuğu kişinin yanında kadınların da arasında bulunduğu kişiler de vardı ve hemen pazarlık başladı. Pazarlık sürerken ofisteki kadınlar dikkat dağıtmak için sürekli telefonla görüşüyorlardı. Pazarlığa oturan kişi, çay ikram ettiği Oğuzhan U'dan saati vermesini inceleyeceğini söyledi.