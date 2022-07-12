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Giriş Tarihi: 13.7.2022

Gözyaşlarıyla uğurlandılar

Bodrum’un Zeytinlikuyu Koyu’nda sürat teknesiyle yaptıkları kazada yaşamını yitiren Ankaralı işadamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala’nın cenazeleri dün Kahramankazan’da defnedildi

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Gözyaşlarıyla uğurlandılar
Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'ndeki Zeytinlikuyu Koyu'nda 10 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren holdingi olan Ankaralı Ünal Pala'nın (52) kullandığı, içinde eşi Evrim Pala (47) ve 12 yaşındaki çocukları Mina Pala'nın da bulunduğu sürat teknesi, Kaynar mevkii açıklarında kayalıklara çarpmıştı. Parçalanan teknede Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetmiş, tekneden fırlayan kızları Mina Pala savrularak denize düşmüş, 150 metre yüzen küçük kız çevredekiler tarafından kurtarılmıştı.



Uçakla Ankara'ya gönderilen Pala çiftinin cenazeleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki İymir Mahalle Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Cenazeye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, iş dünyasından çok sayıda yönetici ve Pala ailesi ile sevenleri katıldı. Olay sırasında teknede olan 12 yaşındaki Mina Pala, hastanedeki tedavisi sonrasında boyunlukla anne ve babasının cenazesine katıldı. Ayrıca, Pala çiftinin 23 yaşındaki büyük kızları Asmin Pala da gözyaşlarına hâkim olamadı.



CAMA BAŞLARINI ÇARPMIŞLAR
Öte yandan kazanın detayları netleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın soruşturması kapsamında sürat teknesinin hızının kaza anında yaklaşık 70-80 kilometre olduğu belirlendi. Ünal Pala'nın kayalıkları görmemesi ve süratinin bulunduğu bölgeye göre fazla olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği ileri sürüldü. Pala çiftinin, çarpmanın şiddetiyle dümenin bulunduğu camlı bölmeye başlarını vurmaları sonucu yaşamını yitirdikleri düşünülüyor.

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Gözyaşlarıyla uğurlandılar
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