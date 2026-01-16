Gram altın mı, gümüş mü? İslam Memiş "çok can yakacak" sözleriyle yatırımcıyı şimdiden uyardı

BORSADA HEDEF 14.000 PUAN

Borsa İstanbul'un 12.300 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürdüğünü belirten Memiş, teknik olarak 12.200-12.600 aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Memiş, BIST 100 endeksi için yıl sonu hedefinin 14.000 puan olduğunu paylaştı. Memiş, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul 100 endeksi 12.384 puan seviyesinde... Borsa İstanbul yine 12.300 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmekte. Teknik olarak 12.200 12.600 puan aralığını takip etmeye devam edeceğim yine yıl sonu hedefimiz 14.000 puan seviyesi."