Gram altın mı, gümüş mü? İslam Memiş "çok can yakacak" sözleriyle yatırımcıyı şimdiden uyardı

2025'e damgasını vuran gram altın ve gümüş, yeni yılda rekor üstüne rekor kırarak tarihi seviyelere ulaştı. Denge arayışındaki altın ve gümüş için Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkatlerden kaçmayacak uyarılar geldi.
Yeni yılı "manipülasyon yılı" olarak tanımlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu dönemin bir kazanma yılından ziyade, eldeki varlıkları koruma dönemi olduğunu vurguladı. Uzman isim kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı analizde özellikle beyaz metal yatırımcılarını uyardı.
BORSADA HEDEF 14.000 PUAN
Borsa İstanbul'un 12.300 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürdüğünü belirten Memiş, teknik olarak 12.200-12.600 aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Memiş, BIST 100 endeksi için yıl sonu hedefinin 14.000 puan olduğunu paylaştı. Memiş, şunları kaydetti:
"Borsa İstanbul 100 endeksi 12.384 puan seviyesinde... Borsa İstanbul yine 12.300 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmekte. Teknik olarak 12.200 12.600 puan aralığını takip etmeye devam edeceğim yine yıl sonu hedefimiz 14.000 puan seviyesi."
GRAM ALTINDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Altın fiyatlarıyla ilgili beklentisini açıklayan İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4640 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Şu anda 4592 dolar seviyesinde... Ana trend noktası olarak 4800-4880 dolar seviyesine takip edeceğim. Gram altın/TL fiyatı ons altından olumsuz yönde etkilenerek yine akşam üzeri düşüşlerine başladı. 6.480 TL seviyesinde gram altın TL fiyatı dün 6.517 TL seviyesine kadar yükselmişti" ifadelerini kullandı.
Uzman isim gram altında 8.000 TL seviyesini bekliyor.
"GÜMÜŞTE ASIL HİKAYEYİ O ZAMAN GÖRECEĞİZ"
Yatırımcıların son gözdesi olan, tarihi seviyelerde yükseliş kaydeden gümüş için yorumunu paylaşan İslam Memiş, önemli uyarılarda bulundu. İslam Memiş, "Gümüşün ons fiyatı yüzde 7,5 civarında agresif bir şekilde yine yükseldi. Yine bir manipülasyon, bir spekülasyon içerisinde. Yatırımcıların ciddi bir anlamda canını yakacak. Bir aydır bıkmadan usanmadan bu taraftan lütfen uzak durun uyarılarımı yapmaya devam ediyorum. Gümüş bu yıl ciddi anlamda can yakabilir lütfen dikkat edin... Asıl hikaye 80 dolar seviyesi aşağı yönlü kırıldıkça göreceğiz. Bu enkazdan çok kişi mağdur olacak... Bu yıl gümüşün yılı değil. 2026 yılında gümüş şampiyon olmayacak" dedi.
GRAM ALTIN İLE S1 FARKI KAPANIYOR
Darphane Altın Sertifikası'nda (S1) yaşanan düşüşe ilişkin yorum yapan İslam Memiş, gram altın ile yüzde 100'lük farkın kapanmaya başladığına işaret etti. Memiş, "S1 tarafından çıkış yapıp aynı parayla serbest piyasalarda gram altın alan yüzde 100 farkı cebinize koydu. S1 tarafı şu anda düşmüyor değer kaybetmiyor normalleşiyor anormal bir süreç vardı normalleşen bir sürece evriliyor" dedi.
BUNU YAPAN KAZANIR, YAPMAYAN KAYBEDER
2026 yılının manipülasyon yılı olduğunu hatırlatan İslam Memiş, son olarak şu uyarıları yaptı:
"2026 yılı kazanma yılı değil. Hiç kimse kusura bakmasın. 2026 yılı varlıkları tutma, varlıklara sahip çıkma yılı. O yüzden uzun vadeli yatırımcı olan elindeki birikimlerini çeşitlendiren, yani sepet yapan, tek bir enstrümana yatırım yapmayan, kaldıraçlı işlem yapmayan, birikimleriyle kumar oynamayan herkes kazanacak. Ancak birikimleriyle kumar oynayan herkes batacak... Birikimleriniz üzerinden al-sat yapmayın. İşinizi aşınızı ailenizi iki kuruşluk bir heves için heba etmeyin"