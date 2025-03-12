Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında ölen Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya’nın son görüntüsü ortaya çıktı

Altın'ın eşi Hilmi Altın, alevlerden yaralı olarak kurtuldu. Altın ailesinin, yangın sırasında 4'üncü kattaki odalarından panikle dışarıya çıktıkları, Hilmi Altın'ın yoğun duman ve koridorun karanlık olması nedeniyle yanındaki eşi ve kızını kaybettiği belirtildi. Kübra Tonguç Altın ile Alya Altın'ın cenazeleri, Soma Belediye Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.