Haberler Yaşam Haberleri Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında ölen Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya’nın son görüntüsü ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 12.3.2025 15:38 Son Güncelleme: 12.3.2025 16:02

Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında ölen Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya’nın son görüntüsü ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangın 78 vatandaşımızı hayattan kopardı. Onlardan biri de Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ile 10 yaşındaki kızı Alya’ydı. Anne ile kızın onlara mezar olacak otele giderken çektikleri video ortaya çıktı.

DHA
Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında ölen Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya’nın son görüntüsü ortaya çıktı

Bolu'ya 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 5 otelden Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi öldü.

Yangında, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ile İzmir'de özel bir okulda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Alya Altın da yaşamlarını yitirdi.

Altın'ın eşi Hilmi Altın, alevlerden yaralı olarak kurtuldu. Altın ailesinin, yangın sırasında 4'üncü kattaki odalarından panikle dışarıya çıktıkları, Hilmi Altın'ın yoğun duman ve koridorun karanlık olması nedeniyle yanındaki eşi ve kızını kaybettiği belirtildi. Kübra Tonguç Altın ile Alya Altın'ın cenazeleri, Soma Belediye Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Altın ailesinin otele giderken çektikleri görüntüler ortaya çıktı. Hilmi Altın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, ailenin mutlu bir şekilde yolculuk yaptıkları görülüyor. Altın, bu görüntüleri, "Böyle gittik, dönmemize izin vermediler" notuyla paylaştı.

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Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında ölen Kübra Tonguç Altın ile kızı Alya’nın son görüntüsü ortaya çıktı
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