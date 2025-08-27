GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2025: DV Lottery Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Green Card 2025 başvuru süreci için heyecan dorukta. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler için büyük fırsat sunan Çeşitlilik Vizesi Programı (DV Lottery) için geri sayım başladı. Adaylar, başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağını, kimlerin katılım hakkına sahip olduğunu ve sonuçların ne zaman duyurulacağını araştırıyor. Peki, DV Lottery Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Green Card 2025 çekilişi için geri sayım başladı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından her yıl düzenlenen Çeşitlilik Vizesi Programı (DV Lottery), bu yıl da dünya genelinden milyonlarca kişinin başvurusuna ev sahipliği yapacak. 2027 mali yılı kapsamında değerlendirilecek başvuruların, 2025 yılının Ekim ayının ilk haftasında başlayıp Kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi öngörülüyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card almak isteyenler için başvuru süreci oldukça basittir. Çeşitlilik Vizesi (DV Lottery) programına katılım tamamen ücretsizdir ve başvurular yalnızca resmi web sitesi üzerinden kabul edilmektedir: https://dvprogram.state.gov. Başvuru yapmak isteyen adayların formu dikkatlice doldurması, eksik ya da hatalı bilgi vermekten kaçınması büyük önem taşır.
GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETSİZ Mİ?
Green Card için yapılan başvurular tamamen online olarak yapılmakta ve başvuru aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak çekilişi kazanıp sonraki adımlara geçmeye hak kazanan adaylar, vize mülakatı ve işlemleri için belirli bir ücret ödemek zorundadır.