GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2025: DV Lottery Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Green Card 2025 başvuru süreci için heyecan dorukta. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler için büyük fırsat sunan Çeşitlilik Vizesi Programı (DV Lottery) için geri sayım başladı. Adaylar, başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağını, kimlerin katılım hakkına sahip olduğunu ve sonuçların ne zaman duyurulacağını araştırıyor. Peki, DV Lottery Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?