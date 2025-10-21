Haberler Yaşam Haberleri GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2026: DV Lottery 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?
ABD’de kalıcı oturma ve çalışma hakkı kazanmak isteyenler, Green Card başvuru tarihlerini merak ediyor. DV Lottery kapsamında yapılan Green Card başvurularının sonuçları dvprogram.state.gov adresinden açıklanacak. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Peki, bu yıl Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir ve çekiliş tarihleri nasıl belirlenecek?

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma izni sağlayan Green Card için başvuru tarihleri merak konusu oldu. Başvuru yapmak isteyenler, Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card sürecinin ne zaman başlayacağını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, DV Lottery Green Card başvuruları hangi tarihler arasında alınacak ve son başvuru günü ne zaman?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Green Card başvuruları, bu yıl henüz başlamadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, 2026 dönemi için başvuruların en geç Ekim ayının üçüncü haftasında açılması bekleniyor. Başvuru tarihleri kesinleştiğinde, duyurular ABD Göçmenlik Bürosu'nun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card, ABD Kongresi tarafından yürürlüğe konulan Çeşitlilik Göçmenlik Programı kapsamında verilmektedir. Program, Amerika'ya göç oranı düşük olan ülkelerden gelen başvuru sahiplerine her yıl yaklaşık 55.000 göçmen vizesi kazanma şansı sunar. Çekilişi kazanan kişiler, vize alabilmek için belirlenen eğitim, iş ve diğer şartları yerine getirmek zorundadır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Green Card çekilişine katılmak isteyenlerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Lise mezunu olmayan adayların ise son beş yıl içinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olması şart.

Başvuranların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Mal varlığı, maddi birikim veya İngilizce dil bilgisi gibi ek koşullar aranmaz.

Evli adaylar, başvurularında eşlerini ve 21 yaş altındaki çocuklarını da ekleyebilir; bu kişiler de Green Card hakkından yararlanabilir.

Başvuruda kullanılacak fotoğrafın güncel olması önemlidir. Başvuru tamamlandıktan sonra verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalıdır.

