GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2026: Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman kimler başvurabilir?

Green Card başvurularına dair takvim, gündemin en çok takip edilen konuları arasında yer alıyor. Geçen yıl 2 Ekim – 5 Kasım arasında gerçekleştirilen başvuru sürecinin, bu yıl hangi tarihlerde açılacağı merakla bekleniyor. Başvurular, açıklandığı tarihler doğrultusunda DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden tamamen ücretsiz olarak yapılacak. Peki, Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir ve başvuru işlemi nasıl gerçekleşiyor? İşte başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar…