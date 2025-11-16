GREEN CARD BAŞVURU TARİHİ 2025 | DV Lottery Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve şartlar neler?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişine katılmak için başvurular, DV Lottery sistemine tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için herhangi bir aracıya ya da kuruma ihtiyaç yoktur. Adaylar, DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden (dvprogram.state.gov) başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayabilir. Başvuru yapanların, formdaki tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve talimatlara uygun şekilde girmesi büyük önem taşır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

* Lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.