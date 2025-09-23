Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır? 2025-2026 Green Card çekilişi hakkında son durum

Her yıl ekim ayında gündeme gelen başvuru tarihleri yeniden gündemdeki yerini aldı. "Green Card başvuruları 2025 ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, çekiliş sonuçları nereden öğrenilecek?" soruları arama motorlarında en çok aratılan konular arasında. İşte detaylı yanıtlar…
Green Card çekilişi için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve Kasım ayının başına kadar devam ediyor. 2025 yılı için de aynı takvimin geçerli olması bekleniyor. Resmi tarihlerin ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State) tarafından duyurulmasıyla birlikte kesinleşeceği biliniyor.
Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.
Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.
Çekiliş usulü ile gerçekleşen sistemde istenilen belgeleri eksiksiz göndermek oldukça önemli.