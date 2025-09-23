Green Card başvuruları ne zaman başlıyor, Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır? 2025-2026 Green Card çekilişi hakkında son durum

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve Kasım ayının başına kadar devam ediyor. 2025 yılı için de aynı takvimin geçerli olması bekleniyor. Resmi tarihlerin ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State) tarafından duyurulmasıyla birlikte kesinleşeceği biliniyor.