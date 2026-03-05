Haberler Yaşam Haberleri Gri listede aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 5.03.2026 16:17

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan Ankara Adliyesine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar sonucu hakkında 'FETÖ üyesi olmak' ve iki ayrı 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Sakınan, sağlık kontrolünün ardından sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi. Savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından Sakınan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

