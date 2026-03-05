Gri listede aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar sonucu hakkında 'FETÖ üyesi olmak' ve iki ayrı 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar gri listesinde" yer alan Şadan Sakınan'ın saklandığı örgüt evi tespit edilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi'ndeki örgüt evine düzenlenen operasyonda Sakınan, dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Sakınan, sağlık kontrolünün ardından sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi. Savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından Sakınan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şadan Sakınan, çıkarıldığı Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.