Gri listede yer alan terörist tutuklandı! Soruşturma detayları ortaya çıktı

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik, bir Ortadoğu ülkesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki işbirliği çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında "suikast eğitimi" aldığı belirlendi. Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu belirlenen Çelik, Türkiye'ye getirildikten sonra Emniyet birimlerine teslim edildi.

EYLEMLERİNE KUZEY IRAK'TA DEVAM ETTİ

Terörist Çelik, getirildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çelik hakkında yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Örgüt içerisindeki bir şahsın vermiş olduğu ifadesinde, şüpheli Kadir Çelik'in 11 Mart 2015'te İstanbul Okmeydanı'nda sokağın trafiğe kapatılarak ateş yakılıp molotof kokteyli ve havai fişekli eyleme katıldığı öğrenildi. Çelik'in Kuzey Irak bölgesine giderek faaliyetine halen orada devam ettiğine dair beyan olduğu öğrenildi.

KOD ADI: SAVAŞ

Kod adının "Savaş" olduğu ve örgütte suikastçı konumunda olduğu tespit edilen Kadir Çelik'in örgüte ait gazete ve dergi dağıtarak şahısları kırsal kadroya katılması konusunda ikna çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.