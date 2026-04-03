Giriş Tarihi: 3.04.2026 13:17 Son Güncelleme: 7.04.2026 14:34

GRI Sigorta’ya haksız menfaat operasyonu: 35 gözaltı

SEDDK'nin denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen raporlar esas alınarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında GRI Sigorta'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Haksız menfaat elde eden yapıya karşı gerçekleştirilen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HUZEYFE ATICI
  • ABONE OL

Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen raporlar esas alınarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen GRI Sigorta'ya yönelik operasyonda 35 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

HASSASİYET VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR

SEDDK'nin açıklamasında "Kurumumuzun denetim faaliyetleri sonucunda düzenlenen raporlar esas alınarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; GRI Sigorta AŞ nezdinde hasar onarım ve hurda araç bedellerinin ödenmesi süreçlerinde vatandaşlarımızı mağdur etmek suretiyle haksız menfaat elde eden yapıya karşı gerçekleştirilen operasyonda 35 kişi gözaltına alınmıştır. Kurumumuz sigortalılarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için faaliyetlerini hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli hakkında elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutu terk etmeme kararı ve diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz