Grip aşısı ne zaman yaptırılır, fiyatı ne kadar, kaç TL? Grip aşısı eczanelere geldi mi, SGK fiyatı karşılıyor mu?

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısı fiyatı 243 liradır.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 25.05.2011 tarihinde "Grip Aşıları" başlıklı bir duyuru yayınlanmış olup, duyuru metni aşağıda yer almaktadır:

"Kurumumuz tarafından grip aşıları; tüm risk gruplarına uygulanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.

Bu kişiler dışında yer alan erişkin ve çocuklarda ise; astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları, kalp, yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar, Diabet (Tip 1 ve 2) gibi kronik Metabolik hastalıklar, diyaliz tedavisi görenlerde olduğu gibi kronik böbrek hastalıkları, anemi, talasemi gibi bazı kan hastalıkları, organ nakli ve benzeri durumlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış ve bu amaçla ilaç kullanan hastalar, uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan 6 ay 18 yaş arasında olan çocuk ve adolesanlarda bu hastalıkların bir veya birkaçının bulunması halinde; yalnızca bu durumlarını belirten sağlık raporunun ibraz edilmesi yeterlidir. Bu hastalara grip aşıları ilaç katkı payı alınmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde Kurumumuzca karşılanmaktadır."