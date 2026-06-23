Grip şikâyetiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi

Hakkâri Yüksekova'da yaşayan Ölmez ailesinin hayatı iddiaya göre; "basit bir grip" teşhisiyle başlayan ihmaller zinciriyle karardı. Ailenin 10 yaşındaki oğlu Berat Ölmez, 15 Haziran 2024'te grip şikayetiyle Yüksekova Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Muayenesinin ardından ilaç yazılarak eve gönderilen Berat, 16 Haziran sabahı tekrar rahatsızlandı. Tekrar hastaneye götürülen çocuğa yapılan kan tahlillerinin hemen ardından küçük çocuk fenalaştı. Yapılan müdahalelere rağmen Berat yaşamını yitirdi.

'SORUMLULAR HESAP VERSİN'

Doktorun Berat'ın şeker komasına girdiğini söylediğini öne süren anne Yıldız Ölmez, oğlunun daha önce diyabet veya şeker komasıyla ilgili hiçbir sağlık sorununun bulunmadığını belirterek, "Oğluma üst üste iğne yaptılar. Talebimize rağmen gece saatlerine kadar başka hastaneye sevk edilmedi. Sabah saatlerinde 3 kez kalbi durdu. Yoğun bakıma alındığında iş işten geçmişti, beyin ölümü gerçekleşmişti" dedi. Kızı Aleyna Ölmez'in de (8) aynı hastanede daha önce yapılan tedavi sonrasında kalıcı görme kaybı ve ortopedik sorunlar yaşadığını, vücudunda yanık izleri kaldığını anlatan anne Ölmez, "Ben oğlumu geri getiremem. Kızımı da eski sağlığına kavuşturamam. Tek isteğim başka annelerin canının yanmaması. Sorumlular adalete hesap versin" diye konuştu.