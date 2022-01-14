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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Grip ve Omicron’un bir arada olduğu hastalarımız var

Grip ve Omicron’un bir arada olduğu hastalarımız var
EGE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, Omicron varyantının etkisiyle artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili konuştu. Taşbakan, "Alfa, Beta, Delta gibi birçok varyant gördük. Delta varyantı epey yordu. Omicron oranları her geçen gün artıyor. Omicron'un bulaşıcılığı çok yüksek ayrıca antikor yanıtından da kaçabiliyor. Bu büyük bir sorun. 220'den fazla mutasyonu içinde barındırabiliyor" dedi. Omicron'un risk grubu olmayan ya da aşılı kişilerde daha hafif seyrettiğini belirten Prof. Dr. Taşbakan, "Bu kişilerde soğuk algınlığı, boğaz ağrısı gibi görülebiliyor. Delta varyantında zatürre olguları görüyorduk. Omicron'da daha üst kısımda solunum yollarında ya da bronşit yaptığı görülüyor. Son günlerde grip (influenza) vakalarında artış var. İki virüsün bir arada olduğu hastalarımız var. İki virüs bir arada olursa biraz daha klinik, daha ağır seyredebiliyor " dedi. DHA

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Grip ve Omicron’un bir arada olduğu hastalarımız var
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