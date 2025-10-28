Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 15:28

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Gaziosmanpaşa’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı!

Olay saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesi 590. Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri, yanındaki tabancayla karşı tarafa ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, gruptan 3 kişiye ve olay anında yoldan geçen bir kadına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada yaralanan Deniz B. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz