GS ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. MAÇ! Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 19.9.2025 09:24

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara mağlubiyetle başlayan Galatasaray, ikinci sınavını Liverpool karşısında verecek. İlk maçta Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 kaybeden sarı kırmızılılar, taraftarı önünde güçlü rakibini konuk edecek. Futbolseverler, Galatasaray – Liverpool maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ikinci haftada Liverpool karşısına çıkacak. Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen sarı kırmızılı ekip, güçlü rakibiyle yapacağı maçta telafi peşinde olacak. Peki, Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler.

GALATASARAY – LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'da oynanacak.

GALATASARAY – LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray – Liverpool mücadelesi, TRT 1 ve tabii platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

GALATASARAY GRUPLARA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 5-1 mağlup oldu.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri; 37. dakikada Davinson Sanchez (KK), 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4 ile 66. dakikalarda Jonathan Burkardt ve 75. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Sarı-kırmızılı temsilcimizin zorlu maçtaki tek golünü ise dakikalar 8'i gösterirken Leroy Sane'nin asistinde Yunus Akgün kaydetti.

