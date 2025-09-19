GS ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. MAÇ! Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ikinci haftada Liverpool karşısına çıkacak. Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen sarı kırmızılı ekip, güçlü rakibiyle yapacağı maçta telafi peşinde olacak. Peki, Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler.