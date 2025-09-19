GS ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. MAÇ! Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ikinci haftada Liverpool karşısına çıkacak. Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen sarı kırmızılı ekip, güçlü rakibiyle yapacağı maçta telafi peşinde olacak. Peki, Galatasaray – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşma 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'da oynanacak.
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 5-1 mağlup oldu.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri; 37. dakikada Davinson Sanchez (KK), 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4 ile 66. dakikalarda Jonathan Burkardt ve 75. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.
Sarı-kırmızılı temsilcimizin zorlu maçtaki tek golünü ise dakikalar 8'i gösterirken Leroy Sane'nin asistinde Yunus Akgün kaydetti.