GS ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. MAÇ! Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu kez Rams Park'ta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Avrupa arenasında çıktığı iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Galatasaray, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Taraftarlar, maç öncesinde kritik karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?