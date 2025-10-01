Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. MAÇ! Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 1.10.2025 00:36

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. MAÇ! Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa arenasında yoluna devam eden Galatasaray, üçüncü maçında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak kritik mücadele öncesinde taraftarlar Galatasaray Bodo/Glimt maçı tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini sorguluyor. İlk iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak üç puanı hedefliyor. Peki, Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. MAÇ! Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu kez Rams Park'ta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Avrupa arenasında çıktığı iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Galatasaray, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Taraftarlar, maç öncesinde kritik karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İlk maçta deplasmanda mağlup olan Galatasaray, ikinci karşılaşmada evinde galibiyeti alarak moral buldu. Şimdi sıra evinde oynayacağı Bodo/Glimt maçında.

Galatasaray Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba günü 19.45'de Rams Park'ta oynanacak.

GALATASARAY BODO/GLİMT MAÇI HNAGİ KANALDA?

Rams Park'ta oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00


