GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI! Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. İlk galibiyetini alarak grupta umutlarını artıran Sarı Kırmızılılar, ikinci maçında da 3 puan hedefiyle sahaya çıkıyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm ayrıntıları…
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasının 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Merakla beklenen karşılaşma, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak.
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00