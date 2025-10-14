Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI! Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI! Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta karşılaşmasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. İlk galibiyetini alarak moral bulan Sarı Kırmızılılar, taraftarı önünde bu maçı da kazanarak puanını 6’ya çıkarmayı hedefliyor. Avrupa arenasında iddiasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızlılılar hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasının 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Merakla beklenen karşılaşma, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmasının önceki maçlar doğrultusunda TRT 1'de gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

