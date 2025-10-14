GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI! Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. İlk galibiyetini alarak grupta umutlarını artıran Sarı Kırmızılılar, ikinci maçında da 3 puan hedefiyle sahaya çıkıyor. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm ayrıntıları…