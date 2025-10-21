Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:28

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi aşamasındaki 3. maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek. Sarı kırmızılılar daha önce oynadığı iki maçta hanesine bir galibiyet bir mağlubiyet yazdırdı. Okan Buruk'un öğrencileri galibiyeti çiftlemek istiyor. Galatasaray, 21. sırada yer alırken, Bodo/Glimt ise 24. sırada bulunuyor. Peki; Galatasaray - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın hakemi ve canlı yayın kanalı:

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yoluna devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi belli olurken Rams Park Ali Sami Yen Stadyumu'nun sahne olacağı maç için nefesler tutuldu. Sarı kırmızılı taraftar tribünde ve evde ekran başında yerini alıyor. İşte, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtı:

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda 3. maçlar izleniyor.
Galatasaray – Bodo Glimt karşılaşması 22 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. Mücadele, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'la Norveç temsilcisi Bodo/Glimt arasında oynanacak maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatsaray Bodo/Glimt maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

