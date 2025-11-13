GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray, 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Son 16 hedefiyle yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, bu kez Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesi gözler maç tarihine çevrildi. Peki, Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta?