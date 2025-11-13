Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:22 Son Güncelleme: 13.11.2025 09:36

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Devler Ligi'nde boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasının 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği GS–USG karşılaşması, puan durumunda üst sıraları hedefleyen sar kırmızılılar için büyük önem taşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray, 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Son 16 hedefiyle yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, bu kez Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesi gözler maç tarihine çevrildi. Peki, Galatasaray – Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak ve saat 20:45'te başlayacak.

GALATASARAY - UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ VE DETAYLI PROGRAM

25 Kasım:Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise - 20.45

9 Aralık:AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak:Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

28 Ocak:Manchester City - Galatasaray - 23.00

