GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 25.11.2025 07:26

Şampiyonlar Ligi’nde yoluna kararlılıkla devam eden Galatasaray, Union SG ile oynayacağı mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor. Avrupa sahnesinde kritik bir virajı temsil eden bu karşılaşma, aynı zamanda şifresiz yayınlanmasıyla geniş kitleler tarafından takip edilecek. Futbolseverler şimdi maçın günü, saati ve yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kjaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya geleceği bu önemli sınavda kazanıp ilk 24'ü garantilemek istiyor. Peki, Galatasaray-Union SG karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY-UNION SG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union SG'yi konuk edeceği maç 25 Kasım Salı günü saat 20:45'te başlayacak.

Kritik müsabaka TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇ TAKVİMİ

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte yarınki maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

