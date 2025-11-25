GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi arenasında kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya geleceği bu önemli sınavda kazanıp ilk 24'ü garantilemek istiyor. Peki, Galatasaray-Union SG karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union SG'yi konuk edeceği maç 25 Kasım Salı günü saat 20:45'te başlayacak.
Kritik müsabaka TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanacak.
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)
Sarı-kırmızılı ekipte yarınki maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.
Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.