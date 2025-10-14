GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GERİ SAYIM! Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray – Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı. Devler Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Futbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalıyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.Galatasaray – Bodo/Glimt mücadelesi, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.Maç, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda 19:45'te başlayacak.
22 Ekim | Galatasaray -Bodo /Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00