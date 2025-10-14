GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GERİ SAYIM! Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray – Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı. Devler Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Futbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalıyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?