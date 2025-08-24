GSB 4.400 personel alımı sonuçları 2025 sorgulama: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

GSB bünyesinde istihdam edilecek 4.400 personel için gerçekleştirilen alım süreci tamamlanırken, adaylar sonuç duyurusuna odaklandı. Başvuru yapan binlerce kişi, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.400 personel alımı sonuçları için gözler Kariyer Kapısı'na çevrildi. GSB personel alımı sonuçları internet üzerinden duyurulacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Başvuru süreci 18 Ağustos'ta tamamlanırken değerlendirme süreci başladı. GSB personel alımı sonuçlarının en geç Eylül ayı ortasına kadar duyurulması bekleniyor.
Haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.