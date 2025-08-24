Haberler Yaşam Haberleri GSB 4.400 personel alımı sonuçları 2025 sorgulama: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 24.8.2025 15:26

GSB 4.400 personel alımı sonuçları 2025 sorgulama: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan 4.400 personel alımı sürecinde sonuçların açıklanacağı tarih adaylar tarafından merakla bekleniyor. Başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından gözler sonuçların ilan edileceği duyuruya çevrildi. Peki, GSB 4.400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

GSB bünyesinde istihdam edilecek 4.400 personel için gerçekleştirilen alım süreci tamamlanırken, adaylar sonuç duyurusuna odaklandı. Başvuru yapan binlerce kişi, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.400 personel alımı sonuçları için gözler Kariyer Kapısı'na çevrildi. GSB personel alımı sonuçları internet üzerinden duyurulacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Başvuru süreci 18 Ağustos'ta tamamlanırken değerlendirme süreci başladı. GSB personel alımı sonuçlarının en geç Eylül ayı ortasına kadar duyurulması bekleniyor.

HANGİ KADROYA KAÇ ALIM YAPILACAK?

  • Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek
  • Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın
  • Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)
  • Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)
  • Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)
  • Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)
  • Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın
  • Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın
  • Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın

İŞLEM YAPMAYAN ADAYLARIN YERİNE YEDEKLER DAVET EDİLECEK

Haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip yerleştirme duyurusuna kadar her bir il ve pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili KPSS puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

