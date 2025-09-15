Haberler Yaşam Haberleri GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHİ 2025- 2026: KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan başvuruların, bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Öğrenciler, “KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, KYK kredi başvurusu nasıl yapılır?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru takvimine dair son gelişmeler…

2025-2026 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru süreci yaklaşıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen burs başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, hangi tarihte yapılacak? İşte KYK başvuru süreci hakkında bilgiler…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.

Henüz 2025-2026 burs miktarı belli olmadı.

KYK ÖĞRENİM BURSU BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

