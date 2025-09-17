Haberler Yaşam Haberleri GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHİ 2025- 2026: KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları merak konusu oldu. Üniversite öğrencileri, eğitim masraflarını karşılamak için burs ve kredi desteğinden faydalanmak istiyor. Başvuruların hangi tarihlerde başlayacağı araştırılırken, GSB tarafından yapılacak duyurular yakından takip ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları için heyecan dorukta! Öğrenim kredisi ve burs desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini sorguluyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan sürecin bu yıl hangi tarihlerde olacağı merak edilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamaları bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, hangi tarihte yapılacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.

Henüz 2025-2026 burs miktarı belli olmadı.

KYK ÖĞRENİM BURSU BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

