2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI: GSB duyuruları ile KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, tarih belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026 eğitim yılı için gündemdeki yerini koruyor. Üniversite öğrencileri, e-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların tarihlerini araştırıyor. Her yıl alınan başvurular için Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek son dakika "GSB KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı!" duyurusu bekleniyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…
KYK burs başvuruları hakkında henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Genellikle burs başvuruları Ekim ve Kasım aylarında başlıyor.
2025-2026 yılı başvuruları için gözler GSB'de! Gelişmeler oldukça haberimize eklenecektir.
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabiliyor. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öncelikli burs alabilecek öğrenciler şöyle sıralanıyor:
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler