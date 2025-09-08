GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt başvurularının sonuç takvimine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Başvurular 6 Eylül 2025'te tamamlanmış olup, değerlendirme süreci devam ediyor.

Genellikle KYK yurt başvurularının incelenme süreci yaklaşık 10 gün sürüyor. Başvuru yoğunluğu ve diğer faktörlere bağlı olarak bu süre uzayabilir, ancak sonuçların en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.