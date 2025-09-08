GSB KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA: Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

2024-2025 dönemi yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler, E-Devlet üzerinden sonuçları takip etmeye başladı. İkamet ettikleri şehir dışında üniversiteye başlayacak olan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleşmek için başvurularını tamamladı. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından, yurtlara yerleştirme işlemleri başlatılacak.Peki, GSB ile KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt başvurularının sonuç takvimine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Başvurular 6 Eylül 2025'te tamamlanmış olup, değerlendirme süreci devam ediyor.
Genellikle KYK yurt başvurularının incelenme süreci yaklaşık 10 gün sürüyor. Başvuru yoğunluğu ve diğer faktörlere bağlı olarak bu süre uzayabilir, ancak sonuçların en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.
Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sonuç ekranında durumu " Yurt kazandı" olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde edecek.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerekiyor. Belirlenen takvim doğrultusunda ilk kayıt ücretini yatırmayanların yurt hakkı geçersiz sayılacak.
İlk kayıt ücreti ise öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterilecek. Yerleştirme işlemini takip eden adaylarda öğrenciler sadece aylık yurt ücretini yatıracak. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus olarak tahsis edilirken yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek.
- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
- Gazi ve gazi çocukları,
- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
- Devlet koruması altında olanlar,
- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.