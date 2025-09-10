GSB KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerekiyor. Belirlenen takvim doğrultusunda ilk kayıt ücretini yatırmayanların yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İlk kayıt ücreti ise öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterilecek. Yerleştirme işlemini takip eden adaylarda öğrenciler sadece aylık yurt ücretini yatıracak. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus olarak tahsis edilirken yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek.