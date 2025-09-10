GSB KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılan 2025-2026 başvurularının tamamlanmasının ardından öğrenciler, gözlerini yurt sonuçlarına çevirdi. Yurt hakkı kazanan adaylar E-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek, yedek adaylar ise boş kontenjanlara göre yerleştirilecek. KYK yurt sonuçları basılı veya mail yoluyla paylaşılmayacak. Peki, GSB ile KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte 2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı.
KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı herhangi bir sonuç takvimi paylaşmadı. Başvuru işlemleri 6 Eylül'de tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı.
Genellikle KYK yurt başvurusu değerlendirme işlemleri 10 gün içerisinde tamamlanıyor. Başvuru sayısı ve diğer detaylara göre bu süre uzayabilirken sonuçların en geç 15 Eylül'e kadar paylaşılması bekleniyor.
KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.
Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sonuç ekranında durumu " Yurt kazandı" olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde edecek.
KYK yurt yerleştirme sonuçları ekranında kayıt hakkı elde edilen yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alacak. İlk kayıt ücreti ise öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterilecek. Yerleştirme işlemini takip eden adaylarda öğrenciler sadece aylık yurt ücretini yatıracak. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus olarak tahsis edilirken yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerekiyor. Belirlenen takvim doğrultusunda ilk kayıt ücretini yatırmayanların yurt hakkı geçersiz sayılacak.
