Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından personel alımı yapılacağını duyurdu. İlana göre, Bakanlık bünyesine 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli olmak üzere toplam 4 bin 147 personel alınacak. GSB personel alımı başvuruları, 10 Eylül tarihi itibarıyla başlayacak. Bu noktada başvuru yapmak isteyen aday, ''GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru ekranı…

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar şöyle;