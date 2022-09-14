GSB personel alımı başvuru ekranı e-devlet: Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alımı yapıyor! GSB başvuru şartları ve tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı 2022 kapsamında sözleşmeli büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli (temizlik) alımı başvurularında son güne gelindi. KPSS puanı esas alınarak yapılacak alımda GSB başvuru ekranı e devlet üzerinden açıldı. Başvuracak adayların gündeminde GSB personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve son gün yer alıyor. Peki, GSB personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte, e devlet başvuru ekranı…

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BİTİYOR!

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve tüm detaylar şöyle;