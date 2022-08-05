GSB personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere 1017 kişilik alım yapılacağı kaydedildi. Başvurular İŞKUR üzerinden 8-12 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Bu kapsamda "Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak, başvurular ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylar…