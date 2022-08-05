Haberler Yaşam Haberleri GSB personel alımı başvuruları başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 23:03

GSB personel alımı başvuruları başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve detayları merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz gün Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu bakanlık bünyesine toplamda 1017 kişilik işçi alımı yapılacağını duyurdu. “Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak, başvurular ne zaman yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı biliniyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru tarihleri ne zaman? İşte alımlara ilişkin tüm detaylar…

GSB personel alımı başvuruları başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?

GSB personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere 1017 kişilik alım yapılacağı kaydedildi. Başvurular İŞKUR üzerinden 8-12 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Bu kapsamda "Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları nelerdir, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak, başvurular ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1017 personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylar…

GSB BÜNYESİNE İŞÇİ ALIMI MÜJDESİ!

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden personel alımı yapılacağı müjdesini şu sözlerle verdi;

"GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılan ilk açıklamada başvuru tarihleri de netleşti. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.
Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

KURA ÇEKİMİ 31 AĞUSTOSTA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.
Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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GSB personel alımı başvuruları başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
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