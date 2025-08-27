Haberler Yaşam Haberleri GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ TARİHİ: Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 4.400 personel alımına başvurular sona erdi. Türkiye genelinden binlerce adayın yoğun ilgi gösterdiği süreç sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar, GSB 4400 personel alımı sonuçlarının ne zaman duyurulacağını ve sonraki aşamaları merak ediyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından planlanan 4400 personel alımıyla ilgili süreç heyecanla devam ediyor. Bakanlık, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, bakım-onarım elemanı ve tesisatçı gibi çeşitli kadrolarda personel istihdam edecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 4400 GSB personel alımı sonuçları ne zaman ilan edilecek?

GSB 4400 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4400 kişilik personel alımı için henüz kesin sonuç tarihini açıklamadı. Geçmiş dönemlerdeki uygulamalara bakıldığında, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların genellikle 2 ila 4 hafta içinde duyurulduğu görülüyor. Bu nedenle, 2025 yılı personel alımı sonuçlarının da yakın zamanda gsb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Destek Personeli (Temizlik)

Grup: 1.251 Erkek

Grup: 1.499 Kadın

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Grup: 75 Erkek (Lisans)

Grup: 75 Kadın (Lisans)

Grup: 554 Erkek (Ön Lisans)

Grup: 446 Kadın (Ön Lisans)

Destek Personeli (Bakım-Onarım ve Tesisat)

Bakım-Onarım/Tesisat: 137 Erkek/Kadın

Sıhhi Tesisatçı: 143 Erkek/Kadın

İklimlendirme Personeli: 220 Erkek/Kadın

Bakanlık, farklı branşlarda ve niteliklerde toplam 4400 kişilik kadro ile personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruların ardından adaylar, ilgili pozisyonlar için değerlendirilecek.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından adaylar, sonuçları öğrenmek için aşağıdaki yolları kullanabilecek:

GSB'nin resmi web sitesi (gsb.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecekler.

Açıklanan ekranda asil ve yedek aday listeleri görüntülenebilecek.

Ayrıca adaylar, SMS veya e-posta yoluyla da bilgilendirilebilecek.

