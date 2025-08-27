GSB PERSONEL ALIMI SONUÇ TARİHİ: Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından planlanan 4400 personel alımıyla ilgili süreç heyecanla devam ediyor. Bakanlık, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, bakım-onarım elemanı ve tesisatçı gibi çeşitli kadrolarda personel istihdam edecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 4400 GSB personel alımı sonuçları ne zaman ilan edilecek?