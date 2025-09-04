Haberler Yaşam Haberleri GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 00:13

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 4.400 personel alımına ilişkin sonuçlar adaylar tarafından merakla bekleniyor. Başvuru sürecini tamamlayan binlerce kişi, gözünü GSB’nin resmi internet sitesinden yapılacak duyuruya çevirmiş durumda. “GSB alım sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman belli olacak?” sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.

2025 yılı GSB personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 4.400 personel için yapılan başvuruların ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Adaylar, GSB'nin resmi duyurusuyla birlikte yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB personel alımı sonuçları açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da henüz belli değil.

Personel alımı sonuçları isim listesinin açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

ALIM YAPILAN KADRO VE KONTENJAN SAYISI

Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek

Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın

Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)

Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)

Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın

Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın

Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın

