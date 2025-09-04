GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı GSB personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 4.400 personel için yapılan başvuruların ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Adaylar, GSB'nin resmi duyurusuyla birlikte yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
GSB personel alımı sonuçları açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 400 personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da henüz belli değil.
Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek
Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın
Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)
Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın
Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın
Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın