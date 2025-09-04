GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2025! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı GSB personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 4.400 personel için yapılan başvuruların ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Adaylar, GSB'nin resmi duyurusuyla birlikte yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?