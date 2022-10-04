GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

GSB personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor. GSB personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek olup gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yapılan açıklamada; başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusunun iptal edileceği bilgisi de yer aldı. Peki; GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 147 personel alımı başvuruları sona erdi. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Ancak başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.
Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir.
Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ
1) Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
2) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.
3) Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.