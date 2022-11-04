GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru sonuçları isim isim liste sorgula

GSB kura başvuruları 14 Ekim'de sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 sözleşmeli personel için gerekli başvuruların tamamlanması ve kura çekimi ardından kura sonuçları açıklanıyor. GSB kura sonuçları nihai isim listesi de başvuruda bulunan adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, GSB kura sonuçları 2022 nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, GSB kura sonuç listesi isim sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1.200 sözleşmeli personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapmadı. Başvurular 14 Ekim'de sona ererken, başvuruların üzerinden 2 haftalık bir zaman geçti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada 1.200 personelin yeni yapılacak yurtlarda 'Yurt Yönetim Personeli' olarak görevlendirileceğini duyurdu.
GSB personel alımı başvuruları değerlendirilirken adaylar KPSS puanlarına göre davet edilecek. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınavlara davet edilecek.
Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak belge ile Ek-2 3 ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.