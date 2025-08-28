GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SON DURUM: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

GSB, 4400 personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar "GSB 4400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, GSB personel alımı sonuçlarıyla ilgili tüm merak edilenler...
GSB, 4400 personel alımı sonuçlarının kesin açıklanma tarihini henüz paylaşmadı. Ancak geçmiş yıllardaki takvimler incelendiğinde, başvuruların sona ermesinin ardından genellikle 2 ila 4 hafta içinde sonuçların duyurulduğu görülüyor. Bu nedenle 2025 GSB personel alımı sonuçlarının da kısa süre içinde gsb.gov.tr üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Destek personeli temizlik 1. grup 1251 Erkek
Destek personeli temizlik 2. grup 1499 Kadın
Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup 75 Erkek (lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup 75 Kadın (lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup 554 Erkek (ön lisans)
Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup 446 Kadın (ön lisans)
Destek personeli bakım onarım tesisat 137 Erkek/Kadın
Destek personeli sıhhi tesisatçı 143 Erkek/Kadın
Destek personeli iklimlendirme personeli 220 Erkek/Kadın
Adaylar, sonuçlar açıklandığında: