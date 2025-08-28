GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SON DURUM: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

GSB, 4400 personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar "GSB 4400 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, GSB personel alımı sonuçlarıyla ilgili tüm merak edilenler...