GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA: GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı süreciyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 450 sözleşmeli personel için başvuruların 8-12 Eylül tarihleri arasında tamamlanmasının ardından sıra sonuç açıklamasına geldi. Kadronun üç katı aday sözlü sınava çağrılacak ve sınavdan sonra yerleştirmeler başarı sırasına göre gerçekleştirilecek. Peki, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuç ekranı erişime açıldı mı, nasıl öğrenilir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yurt yönetim personeli alımı için başvuru süreci 12 Eylül'de sona erdi. Başvuruların ardından değerlendirme aşaması başlarken, sonuçlar için bekleyiş devam ediyor.
Henüz açıklanmayan sonuçların Eylül ayının son haftasında duyurulması öngörülüyor. Adaylar, GSB personel alımı sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.
Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, Ankara'da yapılacak sözlü sınavlara davet edilecek. İlan edilen kadroların 3 katı kadar aday sınavlar çağırılacak. sınavlarda mesleki alan bilgisi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve diğer birçok kriter dikkate alınacak. Sözlü sınavlar toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.
Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.
Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav
tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında
bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir. Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.
1) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
2) Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir.
3) Cinsiyete göre her bir grup ve il için, sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir.
4) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir.
5) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.