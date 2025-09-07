GSB YURT PERSONELİ ALIMI YAPACAK! Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

GSB KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurularını yapabilmeleri için aşağıdaki şartları karşılamış olmaları gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen 4, 5, 6 ve 7. alt bentlerde yer alan şartları taşımak.

Başvurunun son günü itibarıyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylıkları hariç).

2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve başvurduğu pozisyon için gerekli asgari puanı almış olmak.

Tercih edilen pozisyon için tabloda ve özel şartlar bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmak.

Daha önce herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Hâlihazırda herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

Sözleşmeli personel olarak çalışırken sözleşme kurallarına uymadığı için feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı sonlandıran adayların, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması.

Görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel bir sağlık sorunu bulunmamak.

Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumunun olmaması.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.