GSB YURT PERSONELİ ALIMI YAPACAK! Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlarda görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yönetim personeli alımını duyurdu. Bakan Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada başvuru sürecinin başladığını belirterek, "Yurt müdürlüklerimizde görev alacak yeni personel alımı için başvurular artık kabul edilecek" dedi. Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte adaylar için başvuru şartları ve tarihler netleşti. Peki, KYK yurt personeli alımı başvuruları hangi tarihler arasında yapılacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…
GSB 450 SÖZLEŞMELİ YURT PERSONELİ ALIMI YAPACAK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt yönetimlerinde görev yapmak üzere 450 sözleşmeli personelin istihdam edileceğini açıkladı.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt müdürlüklerinde çalışacak 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli için başvurular 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır. Tüm adaylara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
GSB KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların başvurularını yapabilmeleri için aşağıdaki şartları karşılamış olmaları gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen 4, 5, 6 ve 7. alt bentlerde yer alan şartları taşımak.
Başvurunun son günü itibarıyla en az 18 yaşını doldurmuş olmak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylıkları hariç).
2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve başvurduğu pozisyon için gerekli asgari puanı almış olmak.
Tercih edilen pozisyon için tabloda ve özel şartlar bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmak.
Daha önce herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
Hâlihazırda herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.
Sözleşmeli personel olarak çalışırken sözleşme kurallarına uymadığı için feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı sonlandıran adayların, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması.
Görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel bir sağlık sorunu bulunmamak.
Tam zamanlı çalışmaya engel bir durumunun olmaması.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt personeli alımı için başvuruların elektronik ortamda alınacağını duyurdu. Adaylar, 8 Eylül 2025 tarihinde saat 00.00'dan başlayarak 12 Eylül 2025 günü saat 17.00'ye kadar başvurularını e-Devlet üzerinden "Gençlik ve Spor Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer" portalı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecekler.